家人歡迎黃舒駿回家而製作的海報。（藝人提供）

54歲黃舒駿與小24歲老婆張菁芳（Sophia）結婚9年，育有八歲兒子Sean，四月底老婆剖腹產下寶貝千金，二度當爸的他為女兒取名Sheena；他近日結束大陸工作返台、居家隔離預計7月4日解禁，為了不影響妻兒，他獨自一個人進行隔離，家人則搬到另一間房子，對於端午節即將來臨、一家四口無法團聚過節，黃舒駿笑說：「老婆應該會準備（粽子）送到門口，遙遙相望。」

黃舒駿的老婆剖腹當天，他在產房外心急等候，直到妻女平安才總算放心，女兒出生後隔幾天他才飛往上海等地工作；黃舒駿日前返台隨即防疫隔離，今接受本報獨家電話，他表示自己回來前，老婆已將他要隔離居住的地方備好所有飲食及生活用品，「前段日子老婆一方面要照顧二個小孩，另一方面她還用搖控的方式照顧人在大陸工作的我，衣食住行幾乎都靠她搖控，我在大陸工作，一回到飯店就收到快遞、外送，打開一看全是我老婆幫我點的外賣，衣食無憂，讓我可以安心工作，她真的很辛苦又非常貼心」；近二個月來夫妻倆雖不能聚在一起，但幾乎每天一想到對方就視訊，「這次回台灣隔離前，她把我要住的這個家弄得跟酒店沒兩樣，還佈置了『歡迎回家』的海報」，老婆的用心令他非常感動，深刻體會到「回家真好」的溫暖。

黃舒駿的小女兒非常可愛。（藝人提供）

隔離中的黃舒駿與家人遙遙相望。（藝人提供）

相隔8年喜獲二寶，黃舒駿內心特別甜蜜，感性表示：「去年得知老婆懷孕、將迎接新寶寶，我們都非常開心，尤其我兒子更是興奮，他一直非常非常想要弟弟或妹妹，特別興奮；在人生這個階段有第二個小孩，我內心真的有滿滿的幸福感，生兒子時我已經46歲，這次能有這個新生命，我覺得自己好像重新又過了一次人生，兩個孩子的出生，都讓我有重生的感覺。」經歷這次疫情，他對孩子將來的教育感觸更深， 「他們未來一定可以比我們更快適應社會急遽改變，我只需要照顧他們的身心健康，讓他們快樂成長，成為一個有禮貌、有勇氣的小孩就可以」。如今有兒有女的他，對自己的言行舉止要求更嚴格，「希望自己做的一切能成為他們的榜樣、讓他們引以為榮」。

黃舒駿近期不受新冠肺炎疫情影響，工作持續進行且不減反增，目前手上共有3檔電視節目、1部電影和2個代言，都是年前已簽約的工作且如期錄製，唯獨他的原創音樂劇《馬不停蹄的憂傷》，4月首演行程因疫情影響而延至8月5日展開一連五天演出；他下半年除了之前答應的工作外，已盡推掉新的邀約，希望多留點時間陪家人；黃舒駿感恩地說：「這兩個小孩出生都帶給我好運，兒子出生時做了《達人秀》，是當時全球華人最火紅的選秀節目，而女兒出生時工作不但沒減少還增加，感覺似乎都有替老爸帶來一點好運。」

黃舒駿的兒子為爸爸準備禮物。（藝人提供）

黃舒駿今年的工作不減反增。（藝人提供）

(中時 )