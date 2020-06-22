三立都會台《綜藝大熱門》Lulu開刀首復工，吳宗憲談二女兒VIVIAN被求婚一事。（盧禕祺攝）

Lulu黃路梓茵因拇指外翻開刀，停工3個多月，22日正式回歸三立節目《綜藝大熱門》，與吳宗憲、陳漢典攜手主持，至今剛滿100天。而吳宗憲二女兒Vivian近日答應朱立倫外甥Wilson求婚，他提及Vivian答應嫁初戀，他與女兒通電話後得知消息沉思10分鐘，「我那10分鐘其實有動容，覺得很感動，還好這個男生我也覺得還不錯。」至於想對未來女婿說什麼，他笑喊：「罩子放亮一點，爸爸不是簡單的人物。」

憲哥嫁女兒／二女初戀嫁朱立倫外甥 吳宗憲向準女婿放話「罩子放亮點」

Vivian與Wilson是否算是門當戶對？吳宗憲表示：「沒有在想這個，我們家唯一比較不願意交往的就是家裡太有錢，那個金飯碗我們不需要，可以靠自己去努力，這樣就很ok。」他提及Vivian與Wilson交往2年多，如果他是男生也緊緊抱住女兒，「Vivian很乖，如果電話不通，一定是跟媽媽在教會。」他近日會再與男方家人見面談細節，婚禮希望簡單、隆重，他也想好在3個女兒婚禮上要唱什麼歌，「女婿是後來加入，我跟女兒之間有了第三者，三個女兒歌都不一樣，只有鹿希派要結婚，是他寫歌給我說『爸爸我對不起你』」。

吳宗憲談二女兒點頭求婚細節。（盧禕祺攝）

至於Vivian是否奉子成婚，吳宗憲表示：「不可能，我們家這種機率太低。」他讚女兒們很乖，感情觀深受爺爺、奶奶影響，「她們永遠乖乖的，你想像不到，奶奶是童養媳，跟爺爺一路從大陸跑到台灣，在一起七、八十年，爺爺走的那一個月，奶奶沒有生病也走了，那有多浪漫，真的是天長地久」。

(中時 )