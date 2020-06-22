新任屏東縣警局長李文章宣誓就職。（林和生攝）

屏東縣警察局長交接典禮22日於屏東縣警局舉辦，新任局長李文章刑事體系出身，屏東縣長潘孟安主持交接時，期許他未來對屏東治安有所作為，李則強調，將就槍枝、毒品及黑幫加強破獲，讓縣民能在安居樂業基礎下安心生活。

李文章中央警察大學51期刑事警察學系畢業，更是犯罪防治研究所博士，曾任刑事局大隊長、北市刑大大隊長、警政署公關室主任等職務，並破獲社會矚目的陳福祥雙屍命案、一銀盜領案及世大運煙霧彈案等重大刑案，戰功彪炳。

潘孟安強調，治安是安居樂業基礎，更是人民殷殷期盼的指標，如何將治安工作深入社區巷弄，達到人民期待，警察工作沒有蜜月及假期。「這人出生就注定要當刑警」，警政署副署長黃宗仁對於李文章斬釘截鐵的說，他是完完全全的工作狂，到任屏東縣警局長後，相信沒有任何黑道幫派敢傷害屏東鄉親。

交接典禮現場不少民代、地方仕紳出席觀禮，李文章表示，過去幾年，屏東在縣長潘孟安與前任局長葉明潭領導下，讓屏東治安及各項評比都是全國績優，未來將針對轄內槍枝、毒品及黑幫掃蕩等工作繼續努力，另外，屏東是五星級觀光大縣，交通工作也是未來重點加強項目。

(中時 )