瑞士高級製錶品牌TAG Heuer泰格豪雅是中職官方計時，近日推出高爾夫球特別版智能腕錶，邀請熱愛打高球的富邦悍將球星胡金龍站台，胡金龍也透露自己要當「斜槓中年」，不管棒球還是高爾夫都要保持興趣。

泰格豪雅最新Connected高爾夫球特別版智能腕錶，專為高爾夫球愛好者而設計，有3D球場地圖、障礙物距離、擊球追蹤、計分卡、專業數據和開球落點區 (Driving Zone) 等實用、方便功能。除了邀請TPGA高爾夫職業選手張緯綸、洪健堯，以專業球員的角度，分享使用這款智能錶的心得，同時找來胡金龍以一般業餘球員的角度，分享必收的原因。

胡金龍分享，這款腕錶很輕巧，對於陌生、沒去過的球場，連結手機下載APP就能知道基本資訊，過去都用傳統測量方法，有這款錶就能了解落點位置。

胡金龍透露現在有空會一周打一場高爾夫，「但最近太熱，以前都6點左右打，現在5點半剛天亮就開始，9點前打完再補眠，早起動一動也不錯。」

2年前胡金龍透露自己有「一桿進洞」的目標，可惜到現在還沒有達成，他開玩笑說，「我現在目標比較希望能一周打三場。」

先前受訪時胡金龍透露自己可能再過1、2年就要退休，現在棒球、高球兩邊都要兼顧，「希望能做就去做，當『斜槓中年』，現在不是很流行斜槓嗎，對這兩個運動繼續保持興趣、熱忱。」

(中時 )