據富比世即時富豪榜顯示，拼多多創始人黃崢身家達454億美元，超越馬雲成為中國第二大富豪。

在中國富豪榜裡，出生在杭州、今年才40歲的黃崢堪稱青年創富的傳奇。他僅用了5年時間，就讓拼多多成長為市值突破1千億美元的中國第四大互聯網公司，僅次於阿里巴巴、騰訊和美團。

澎湃新聞報導，黃崢身價的暴漲也得益於拼多多股價的暴漲。資料顯示，近一周來，拼多多股價大漲20％，市值突破千億美元。2020年至今，拼多多股價已經暴漲131.57％，特別是4月初以來，股價上漲接近143％，遠超同期騰訊（21％）、阿里巴巴（19％）股價的漲幅。

拼多多的漲幅來自近期的亮眼業績。拼多多在疫情期間，活躍用戶數超過6億，營收逆勢上漲44％。剛過去的「618」，作為後起之秀的拼多多訂單量比去年同期增長119％，訂單數突破10.8億筆。在這些成績下，即使依然面臨較大的虧損壓力，也依然讓投資者看好拼多多的發展前景。

而和騰訊創辦人馬化騰、阿里巴巴創辦人馬雲不同的是，黃崢目前持有的拼多多股份高達43.3％。以此來計算，光4月初至今的股價上漲，就為黃崢帶來約267億美元的財富，約合人民幣1,888億元。

實際上，過去兩個月因為資本市場回暖，全球頂級富豪的身價都經歷了一輪暴漲。除了漲幅最大的黃崢，馬雲和馬化騰的身價分別增長30億美元和68億美元。Facebook創始人祖克伯身價總額增長最多，達到了314億美元，排名第二的是亞馬遜創始人貝索斯，增長300億美元。

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