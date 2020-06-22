中美貿易戰與新冠肺炎疫情以來，全球產業鏈為分散風險重新布局，印度政府即加強對外招商，先後祭出各項投資優惠措施。為協助台灣資通訊業者掌握印度智慧城市發展現況與疫情後商機，外貿協會22日辦理「TTS Insights- COMTECH X 印度智慧城市」線上專業展系列報導。貿協秘書長葉明水在開場引言時即強調，我資通訊業者可運用科技優勢，趁勢把握印度市場熱潮，爭取商機。

近年印度政府推動印度製造、數位印度及智慧城市等政策，帶動了印度的數位化基礎建設、智慧水處理、智慧運輸、智慧能源等大型公共建設的需求，為全球供應鏈帶來龐大商機。印度台北協會副會長施哲聖分析，這波新冠肺炎疫情是重新思考與重新建構市區規劃及永續發展目標的最佳機會，並且認為遠端醫療與照護將成為印度智慧醫療的重點。

外貿協會展覽處長施玉霞指出，印度資通訊、軟體等相關產業發達，目前為止已吸引鴻海、聯發科、台積電、台達電子、緯創、光寶、神達電腦等台灣龍頭及全球資通訊業者投資設廠。為協助更多業者開創商機，貿協將於2021年舉辦COMTECH India印度資通訊暨智慧城市展，而現因應疫情，推出一系列整合式線上服務，持續協助廠商了解市場趨勢。

研華科技嵌入式事業群資深協理暨海外新興市場行銷總經理楊宏理則分享研華多年來經營印度市場的心得，他表示這波疫情雖衝擊許多產業，但也看到不同的產業機會，包括5G、智慧醫療、人工智慧與物聯網等。

四零四科技亞太區事業處總經理陳昌林則分享印度風格管理秘辛，心態開放與印度人做朋友，才能有效溝通，亞洲傳統高壓管理在印度行不通。另外，智慧城市專案多由政府發包，建議找當地合作夥伴，與政府建立關係，可以打通人脈及金流任督二脈。最後分享在此波疫情下觀察到，供應鏈管理的重要，應適時準備相對應的庫存，以快速滿足當地需求。

(工商 )