樂桃航空本月19日已全面全面重啟睽違70天的日本國內22條航線。在疫情期間，樂桃為配合日本政府防疫措施，曾暫時停飛13條日本國內航線，自6月1日起，樂桃先恢復沖繩（那霸）－福岡線，而6月19日起，更全面重啟其他12條航線。

今日，樂桃CEO森健明先生特別來到關西機場，目送首班重啟的大阪（關西）至釧路航班。森健明先生也藉此機會，對醫療人員、當地自治團體、相關工作人員及旅客們表達感謝之意，同時表達，樂桃為了讓旅客們安心搭乘，將會徹底執行機場及機艙內的防疫措施，同時也希望透過公共交通機關的身分，支援社會經濟活動的復甦，並促進地區經濟再生。

樂桃非常感謝在疫情期間，各地的自治團體及相關工作人員給予的協助，公司將會以安全為第一考量，提供旅客們最安心舒適的服務。在防疫措施方面，樂桃將持續要求旅客於搭機過程全程配戴口罩，並建議身體不適的旅客避免搭機。

樂桃預計於7月22日恢復所有日本國內航班，並於旅遊高峰期的8月1日起增開部分航班，希望在徹底執行防疫措施的同時也能兼顧航班運行，以此幫助區域經濟的復甦。

(工商 )