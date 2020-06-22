行政院農業委員會補助財團法人食品工業發展研究所持續辦理銀髮友善食品評選與推廣活動，今年度已完成評選活動，共有68家廠商、186項產品參選，其中150項產品獲選，並有35項產品獲頒獎項。

農委會表示，銀髮友善食品計畫自105年推動至今，入選產品累計已達93家、283項，已有相當的能見度。同時，食品所亦建立「Eatender標誌」作為銀髮友善食品產業之共同識別標示，以及針對台灣飲食特性建立「質地友善性標示」，對引領台灣農食企業擴大使用台灣在地農產食材，針對長者飲食需求研發新產品，已逐步產生帶動效益。

農委會表示，銀髮友善食品評選活動籌組之評選團廣邀營養機能、咀嚼吞嚥、加工品質與行銷推廣等專家，總結出銀髮友善食品在研發上特別要重視以下幾點，包括食用安全性、高營養密度及高熱量、咀嚼吞嚥性、食慾促進、產品標示及產品便利性。

近年有越來越多的參選業者，針對分眾長者飲食需求進行產品研發，例如新東陽公司考量長者在食用豬腳產品的安全性與備餐便利性，將豬腳去除大骨與碎骨並以耐熱積層袋包裝，今年以「無骨豬腳」參賽獲獎；另聯夏公司考量牙口無力長者及其蛋白質攝食需求而研發的「軟心肉排」系列產品，並設立國內首條舌頭壓碎等級系列產品產線，於2019年獲得評審團特別獎肯定；歷年許多產品也因獲得獎項後，已獲市場及消費者肯定。

農委會說明，為了便於銀髮友善食品的銷售和溝通，食品所於2019年建立Eatender標誌，作為銀髮友善食品的共通識別標誌，目前已有14家業者、35項產品將Eatender印製或黏貼在產品包裝上於市場流通，其中2018年獲獎之「青葉滷肉飯料」自2019年起使用Eatender標誌，已廣泛流通於各大超市、超商與電商平台，更將Eatender拓銷香港，並於今年將與日本連鎖零售通路合作成為獨賣商品，使Eatender標誌跨入海外銀髮市場；另針對食品的咀嚼性，則建立銀髮友善食品「質地友善性標示」（容易咀嚼、牙齦咀嚼、舌頭壓碎、無須咀嚼），迄今有2項產品標示，有利於消費者參考選購。

農委會表示，針對各項入選產品，食品所後續將協助進行各項推廣活動，包括於食品展推廣、提供媒合服務促進得獎產品於合作通路販售機會等，共同推動銀髮友善食品發展。台灣已邁入高齡社會，隨著各界對銀髮友善食品認知及需求逐漸升溫，將持續擴大銀髮友善食品評選活動，同時導入食品科技促進在地食材多元應用，並透過新產品新服務串聯農食產業鏈。歡迎各界攜手共好、增添長者飲食幸福感，共創銀髮飲食友善新紀元。

(工商 )