桃園市環保局為了肯定績優運用單位及志工對於環境保護的付出，每三年會對各隸屬志願服務運用單位舉辦一次評鑑，今（109）年評鑑結果出爐，民間運用單位由桃園市平鎮區三崇宮榮獲特優、桃園市新都心生活文化協會獲得優等、日鼎水務企業股份有限公司及萬能科技大學環境工程系皆獲得傑出評比；另外公部門運用單位部分，依成績排序分別為桃園市政府環境清潔稽查大隊、桃園市中壢區中壢國民小學、桃園市政府海岸管理工程處及桃園市政府復興區公所。 環保局長呂理德表示，桃園市擁有超過500隊環保志工隊，人數高達3萬5,000人以上，分屬於15個民間及公部門的志願服務運用單位管理，無論績效與數量，都是全國數一數二，由此也可看出運用單位在管理上所付出的心力。

這次評鑑項目包含各運用單位三年來對於志工（隊）管理、服務績效、行政配合以及創新特色等進行評比，此次參與評鑑的運用單位整理了三年來對於志工的培訓、輔導，維護環境以及推廣環境教育執行成果的相關資料，深受委員肯定，三崇宮除宣導信眾使用環保金紙及環保金爐外，且充分運用宮廟與志工隊之聯繫有效推動一爐一柱香，並持續推行源頭減量、綠色消費、節能減碳等，力行生活環保；桃園市政府環境清潔稽查大隊推動1里1環保志工小隊，目前共有485隊，各隊組織、架構及制度完整，且有效運作以維護各里之環境整潔。

呂理德強調，定期的評鑑是為了檢視各運用單位用心奉獻的服務成果，同時透過專業委員的意見與協助，幫助各運用單位未來在志願服務上能夠更加精進，更要由衷的感謝各運用單位以及志工夥伴們無私的付出與貢獻，一起為桃園市美麗的環境加倍努力。

(工商 )