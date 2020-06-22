端午連假來臨，因端午節為國定假日，雇主應讓勞工休假且工資照給，台中市府22日表示，為因應工作需求及業務需要，雇主經徵得勞工同意後，得請求勞工在端午節出勤，工資應依法加倍發給，即除發給當日工資外，再加給1日工資；若端午節適逢勞工休息日或例假日，雇主須另於其他工作日給予勞工補休一天。

勞工局長吳威志指出，月薪制勞工如經雇主徵得同意後於端午節出勤，如未滿8小時，雇主應加倍發給1日工資；如為時薪制勞工，則應按出勤時數發給加倍工資，超過8小時部分，雇主則應依勞基法第24條規定加給加班費。

勞資雙方如事前協商同意與其他工作日調移，則不生工資加給問題，但雇主應確實讓勞工知悉調移的休假日，避免引起勞資爭議。

吳威志說，今年端午節為周四，若雇主欲比照政府機關調整形成4天連假，可經工會同意，無工會者經勞資會議同意程序後，依照8週變形工時制度規定，將6月20日的休息日與6月26日的工作日對調，形成4天端午節連假。

由於調整後6月26日已成為休息日，雇主若徵得勞工同意後，使勞工於26日出勤並無不可，但應給予休息日加班費。

(中時 )