臺灣證券交易所第六屆「公司治理評鑑」結果已經出爐，長榮海運再度以優異的成果，在901家上市公司之中脫穎而出，名列前百分之五的最優等級，更是這項評鑑開辦以來唯一獲得這項榮譽的貨櫃航運公司。

本屆列入評鑑的上市櫃公司計有1,600家，以「維護股東權益及平等對待股東、強化董事會結構與運作、提升資訊透明度、落實企業社會責任」四大類別作為評鑑指標，希望促進企業重視公司治理，落實企業社會責任，加速與國際接軌，增進資本市場發展。

長榮海運自103年起設立獨立董事，邀請運輸業賢達、會計師及律師等專業人士擔任，使董事會成員更加多元化，藉其專業背景與超然地位，積極強化管理與監督之角色。另設置公司治理主管，負責公司治理相關事務，定期舉辦董事進修課程，持續強化董事會的職能。

在資訊透明度方面，無論是股東會年報、營收公告、重大訊息、企業社會責任報告書等資訊揭露，長期以來皆公告中、英文二種版本，俾便海內外投資人掌握公司營運狀況。

長榮海運的航運網路遍及全球110餘國，面對各地不同的市場環境，建立完備的風險管理機制。今年新冠疫情發生後，本公司隨即啟動緊急應變計劃，因應各國防疫規範，導入雲端作業系統，為居家辦公同仁提供與公司一致的電腦作業平台；定期召開線上防疫會議，掌握各國的疫情發展與貨載狀況；調度防疫資源，確保全球服務據點與船隊皆有充足的防疫物資。疫情爆發以來，本公司船隊並未發生任何船員確診。

長榮海運秉持善盡企業社會責任的理念，以永續發展的綠色企業自許，持續船隊汰舊換新，提升節能減碳的環保效益；積極參與海事人才培育，與海事院校共同開辦學士後專班，培養有志投身海勤工作的學員，讓海運業在台灣持續生根發展。此外，本公司長期贊助社會公益，應「桃園市私立少年之家」遷移需求，捐贈貨櫃作為該機構規劃新房舍與才藝教室之用；並與長榮海事博物館合作，贊助12年國教學童免費參觀，提倡海洋文化。

公司治理的發展已蔚為世界潮流，愈來愈多的企業在追求利潤之外，亦積極投入社會公益之推動。長榮作為全球貨主重要的航運夥伴，致力於提供可靠的運輸服務，促進世界貿易發展，並在公司治理制度下，達成「創造利潤、照顧員工、回饋社會」的經營理念。

(中時 )