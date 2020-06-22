為了教導國小學童大型車內輪差及視野死角所帶來的危險，

苗栗縣警局交通隊與苗栗監理站合作在頭份市信義國小，舉辦理「大型車內輪差與視野死角體驗活動」，希望能協助孩子加強道路交通安全觀念。

為了讓師生了解大型車特性，特別在大型車前方及旁側地上擺放視野死角、內輪差紅色布條，並將模特假人及腳踏車置於布條上，接著讓學童們輪流上車當一日大型車司機，體驗開車看不見的角度，讓孩子們了解視野死角的危險性與範圍。

緊接著在內輪差區擺放氣球，直接讓大型車模擬道路轉彎時，因內輪差造成氣球遭輾爆的震撼畫面，氣球爆破的驚悚瞬間，讓許多學童都紛紛直呼太可怕。

學童經歷參與體驗活動後表示，大型車視野死角與內輪差真是危險，回家後一定要提醒家人們注意，自己以後行走在道路上也會特別小心，並要遠離大型車輛所帶來的危險。

苗栗縣警局交通隊長林炎巨表示，藉由親身體驗加深學童對「大型車視野死角及內輪差」的防禦觀念，並期許「遠離大型車」的觀念能深植校園，扎根校園交通安全教育，以降低大型車交通事故的發生。

(中時 )