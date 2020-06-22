韓國疾病管理本部周一宣布，南韓已經處於第二波新冠肺炎疫情，並警告國內必須提高防範，避免社區感染進一步擴大。

韓國疾病管理本部周一公布新冠狀病毒確診病例新增17人，其中11人為本土病例，使累計確診數升至12,438人。周一的單日新增確診數雖然是5月26日來首度少於20例，且較上周六新增67例與周日新增48例大幅下滑，並創下將近1個月來新低，但這主要因為周末的檢測減少所致。

韓國疾病管理本部部長鄭銀敬（Jeong Eun-kyeong）周一表示，她認為南韓在2至3月間因大邱新天地教會引爆第一波疫情後，現在第二波疫情正在發生。

南韓的疫情在2月底達到每日新增確診逾900例的高峰之後，在大規模篩檢、追蹤接觸史，以及實施嚴格的社交距離措施下，該國感染曲線一直保持平緩。但因梨泰院夜店與首爾附近某物流中心爆發大規模群聚感染，自5月初以來該國的新增確診數呈穩定升高的態勢。

鄭銀敬表示，第二波疫情似乎在5月初從首爾都會區的零星群聚感染開始發生，「我們原本預期在秋季或冬季才可能出現第二波疫情，結果我們的預測錯了。只要人們密切接觸，新冠肺炎就會繼續傳染下去」。

(時報資訊)