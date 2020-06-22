浩鼎(4174)今日舉行股東會，董事長張念慈說，旗下治療乳癌的OBI-822實驗設計由雙盲改為開放式試驗(Open-label experiment)，收案進度已加快，收案病人區域預計增加南韓、歐洲和大陸，三陰性乳癌病人收案標準雖無改變，不過，最快將在2021年底前會有初步數據出來。

浩鼎未來2～3年將聚焦在OBI-822、OBI-888、OBI-999、OBI-3424四項產品，OBI-888已完成一/二期人體臨床試驗-劑量遞增階段，安全性及耐受性良好，無重大安全性疑慮，接著將要進行多國多中心二期人體臨床試驗設計包括食道癌、胃癌、大腸癌、胰臟癌和腫瘤等五種癌症，預估2021年底前有初步結果。

OBI-858用在醫學及美容用途的新型肉毒桿菌毒素製劑目前進度最快，有機會在2021年完成台灣人體臨床一期安全性試驗後，可望有國際授權機會。

(時報資訊)