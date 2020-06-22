隨著中鋼(2002)上周開出的8月內銷盤價為連續第二個月調漲，拉動市場行情，中鴻(2014)今日剛開出7月盤價如預期跟進開高盤，內銷熱冷軋等產品調升500-800元，外銷也開漲，內外銷均漲，有利於第三季營運改善。

中鋼先前開出7月內銷盤價，已隨國際鋼價止跌反彈，穩定市場。中鴻上月底開出6月盤價也跟進止跌。中鋼8月盤續續漲，也帶動中鴻進一步全面開高盤。

中鴻6月盤價，內銷包含熱軋、冷軋及熱浸鍍鋅鋼捲等鋼品全面平盤，外銷盤價則依地區和產品別每公噸調漲20-30美元。

中鴻7月盤價為內外銷均漲，為第二季以來首見。中鴻7月內銷熱軋每噸漲800元，內銷冷軋每噸漲500元，內銷熱浸鍍鋅鋼捲漲800元。外銷部分，依地區和產品別每公噸調漲20-30美元。

中鋼、中鴻第三季鋼價均止跌反彈，預期鋼市第三季預期將開始轉好，下半年優於上半年之表現。

隨著歐美、亞洲新冠疫情趨緩，各國政府開始解除封鎖措施，各產業陸續復工帶動生產動能，預計下半年全球經濟可望從谷底復甦。

中鋼董事長翁朝棟19日於股東會後表示，目前各鋼廠陸續減產控制供給面，以及原料行情居高不下支撐鋼價，加上疫情逐步趨緩將帶動汽車、機械等鋼鐵下游產業逐步回暖，估計在6月將是鋼價停損點，中鋼在7、8月鋼價均調漲，第四季迎旺季可望帶動營運轉好。

(時報資訊)