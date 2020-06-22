高雄市長韓國瑜遭罷免後，有民眾發起罷免市議員行動，時代力量市議員黃捷、民進黨市議員陳致中都遭點名，且連署行動已展開。而罷免陳致中連署活動發起人今（22日）宣布，第一階段連署已達標門檻，將盡快將罷免連署書送至高雄市選委會。對此，陳致中也做出回應了。

發起人今發出聲明表示，從活動一開始，就有人自發性贊助8000份連署書，在短短幾天之內連署書就被索取一空，連署站經統計這兩天收回的連署書，確認已經順利達到第一階段連署門檻，將會盡快將一階的連署書送至高市選委會。

其實陳致中在14日曾在臉書透露，如果因為堅定罷韓，然後要被罷，他不會後悔，更不會改變，因為他相信罷韓是為了讓高雄更好，並強調「如果因為在議會強力監督，就要被鋪天蓋地謾罵侮辱，我也不會退縮，因為這是選民嚴肅付託的責任。」

據《聯合報》報導，陳致中對目前的連署結果表示，完全尊重市民，平常心面對，全力作好地方服務及問政監督的工作。

(中時電子報)