上半年全台土地成交金額近1500億元，逆勢成長2成，顯示投資人普遍看好不動產市場未來長期發展，購買意願未因疫情爆發而下降。商仲業者分析，由於台灣利率水準處於低點，加以銀行借貸態度正面，未來幾季自用型買方置產需求將維持穩定。尤以辦公室、工業地產最受青睞，而電子商務的突出表現也將推升投資人對於物流不動產的興趣。

根據CBRE世邦魏理仕統計，土地交易市場受惠於建商持續補充土地庫存，上半年全台土地成交金額逆勢成長20%，達到1469億元。另一方面，研究部觀察，儘管台灣經濟情勢相對穩定，全球經濟大幅衰退的隱憂仍使部分投資人改採觀望態度，導致今年前六月全台商用不動產投資市場交易總額較去年減少54%。

世邦魏理仕台灣董事總經理朱幸兒表示，觀察過去數月內，多家建商及保險業者陸續於主要城市買下大面積商業或住宅用地，顯示投資人普遍看好不動產市場未來長期發展，購買意願未因疫情爆發而下降。未來數季，本土建商將持續積極獵地，主要仍鎖定六都精華地段地塊，整體土地市場可望維持交易熱絡態勢。

而後疫情時代，朱幸兒認為，未來數季內，台灣商用不動產市場主要投資活動將集中於具穩定收益的資產類型，尤以辦公室、工業地產最受青睞，而電子商務的突出表現也將推升投資人對於物流不動產的興趣。

高力國際調研部董事梁儀盈也指出，觀察工業地產交易，以自用型買方為主，購置興建總部、廠房、廠辦生產擴充使用，以有既定的時程與計畫，而在美中貿易戰以及疫情影響，在地化生產開始備受矚目，值得一提的是，在這波疫情下，電子商務及倉儲物流成為最大受惠者，像是今年聯華食、統一分別在砸10.63億、18億，於桃園觀音、台南買廠房、蓋倉儲物流中心，以擴充產能。

世邦魏理仕台灣研究部主管李嘉玶指出，此次新冠疫情不僅觸發電子商務爆量成長，在『中國加一策略』（The China plus One Strategy）之下，也促使許多台灣製造業者加速調整全球產線布局，將部分產能遷回台灣，使得工業及物流地產成為最大受惠市場。

預期未來數季該市場投資動能充足，但在買方競逐的情況下，可能導致平均收益水準受到壓縮。

(中時電子報)