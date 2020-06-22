蘋果(Apple)全球開發者大會(WWDC)即將在台灣時間 23 日凌晨 1 點展開主體演講(keynote)，揭開蘋果接下來一年之內針對五大作業系統的規劃。到底新系統中有那些值得期待的亮點，WWDC 起跑前帶你搶先了解。

(1)iOS 14

按照推算，今年蘋果預計要發表 iOS 14。關於這一代作業系統，由於外媒提前取得了早期的版本，有不少新功能都已曝光。包含新增全新 AR(擴增實境)應用，或可讀取蘋果自家開發的全新 QR Code 格式，來啟動特定服務或者購物優惠；擬增加全新健身應用，據了解這款 App 能讓使用者下載健身影片，並且在 Apple TV 中播放，並可同步 Apple Watch 音樂來提升健身效果。

此外，新功能還包含全新的 App 列表檢視模式(有點類似 Apple Watch App 的檢視方式之一)；iPhone 可支援 CarKey 功能，可用來開啟支援此功能的車輛；全新的桌面級 widget，一改經典的 iOS 桌面(以往 widget 都集中在「今天顯示方式」中(主頁左側那一頁))風格；可能支援小型的來電通知圖卡，不會佔據整個頁面，玩遊戲、看影片時不容易被來電打斷。

針對 iOS 14，今年備受討論的焦點之一就是可能改名 iPhone OS，延續近年來蘋果命名作業系統的風格。此外，可升級的舊款手機有哪些，也值得關注。

(2)iPadOS 14

蘋果在 WWDC 2019 中將 iPadOS 從 iOS 13 中獨立出來，加入了更多可提升生產力的特性。在 iPadOS 14 中，目前曝光的新功能不多，但據了解可能針對 Apple Watch 提供更完整的支援，例如在網頁中不僅可用來滑動頁面以及觸控，而是可更全面的增添標註(markup)，並且能在 Safari 以及其他瀏覽器中輕鬆閱讀。預料針對 iPadOS 14 的升級，將會更著重於生產力方面的提升，此外也將與 iOS 14 共享基本特性。

(3)macOS 10.16

蘋果自 OS X 10.9 開始採用加州地名來為 macOS 命名(2016年開始改名 macOS)，今年將選定哪一個地標，也令人好奇。相對於 iOS 14 有不少新功能提前曝光，macOS 10.16 的相關消息不多，但或許將增加 Safari 網站自動翻譯功能、iMessage 也將與 iOS 版本看齊，對貼圖支援更完整，並增加收回、@(提及)、已讀標籤等功能。

而當然，蘋果預備許久 Mac 從 Intel 晶片轉用 ARM 晶片的計畫，也可能在今年 WWDC 正式公布。由於英特爾的 x86 晶片採用的是複雜指令集架構 (CISC)，而 ARM 晶片是精簡指令集架構 (RISC)，蘋果若要協助開發者移轉 App，提供適切的開發工具也將成為 WWDC 的重點佈達項目。

(4)watchOS 7

關於此版本，預料蘋果有可能增加全新的 Infograph Pro 錶面，整合「測速儀」(tachymeter) 的數值；並可能增加睡眠偵測、血氧濃度偵測等功能。並將包含 Kids Mods，讓家長可以進一步透過自己的 iPhone 來設定孩子們的 Apple Watch。

(5)tvOS 14

相對於其他作業系統，蘋果針對 tvOS 的更新幅度向來都比較小。針對今年的 tvOS 14，據了解有可能增加 Screen Time 螢幕使用時間功能，來讓使用者了解自己在 Apple TV 上所花費的時間；此外，也傳出會新增 Kids Mode，讓家長能替孩子設立全新的帳戶，管理孩子們可收看的影音內容。

自 13.4 版本起，HomePod 的作業系統也從原本的 iOS 轉換到了 tvOS。因此今年 tvOS 的更新也有可能包含將在 HomePod 上加入的全新功能。

(6)除了上述五大系統 還有哪些亮點？

除了以上內容，近期也有消息傳出蘋果將會在今年度大改 Podcast App。另外較值得關注的是，有幾款開發中的產品，或許有機會在 WWDC 發表，包含全新的藍牙追蹤裝置、全新的 Apple TV(預計搭載 A12 晶片)、全新設計的 iMac、平價 HomePod、還有全新的 AirPods Studio 頭戴式耳機等等。

不過此前有不少爆料達人表示，蘋果在 WWDC20 發表硬體新品的可能性不高。或許是因為要對外說明 Mac 轉用 ARM 處理器，還有五大系統的更新，就得花去不少時間。或為了讓焦點更為聚集在軟體層面，蘋果很可能讓 WWDC20 延續前兩年的風格，讓軟體更新作為最大主角。

在 WWDC 之後，蘋果預計將將釋出五大系統的開發者預覽版本，擁有開發者帳號者就可以提前下載更新，體驗最新的系統。而預計正式版本要等到秋季新一代 iPhone 發表之後，五大系統的正式版本才會向消費者推出。

(科技)