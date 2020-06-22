娛樂8點半》邵氏影業捧紅不少女星，包括知名的潘迎紫、鄭佩佩、惠英紅等，有些縱橫演藝圈多年，依舊紅透半片天，有些卻沒這麼幸運，60年代中期冒起的邢慧，本是邵氏看重的女星，卻為愛息影，沒想到生意、愛情兩失，又精神失常，最後誤殺了母親，一生坎坷抑鬱而終。

邢慧，本名邢咏慧，自小對演戲有興趣，考入邵氏電影的南國實驗劇團，為第一期畢業生，後與邵氏簽約，和張燕、秦萍被派往日本學習舞蹈及演技訓練，在同期學員中被譽為舞藝最好的一位。

一年後返港拍戲。首部電影為《萬花迎春》，邢慧初期以青春歌舞片為主，後逐步拓寬戲路，演過不少類型電影，青春歌舞、時裝現代、古裝武俠、驚悚懸疑和聊齋等皆有參演。

邢慧被封為「邵氏四美」之一，和李菁、秦萍、方盈齊名，她外型亮麗、有現代感，在當時照片中能見到與關之琳神似之處，眉宇間有股桀驁不遜的英氣，獨特的明星氣質被認為是「最具潛力的新星」，即使同齡的李菁這時已大紅大紫，邢慧卻也能在各類影片中占據一席之地，成「邵氏」倚重的一線女星。

左起秦萍、李菁、方盈、邢慧被封為「邵氏四美」。(圖／翻攝自百度百科)

1973年，邢慧約滿離開邵氏，和事業有成的牙醫結婚並移民美國洛杉磯，她也因此息影，原以為會過上人人羨慕的生活，可婚姻只維持了3年生下一子就以離婚收場。

離婚後她曾從事服裝事業，生意一度不錯，未料卻因疏於防範，導致店面遭竊，損失慘重又索賠無路，只能匆匆結束。生活中諸事的不如意，離婚和對昔日明星生活的眷戀，導致邢慧精神狀況出現問題，一遇到不開心事情，輕則罵人，重則打人，逐步發展為「間歇性精神病」。

邢慧只要一受到刺激或情緒激動，便會開始失控並有暴力舉動，家人和好友屢次建議她就醫，都被邢慧以沒有生病為由拒絕，周圍的人連母親及小孩均逐漸疏遠她，生活圈越來越小，導致病情更嚴重。

1994年，邢慧的母親前往探視，沒想到母女發生爭執，失去理智的邢慧以斧頭攻擊母親，導致她傷重不治。經兩年審理，法院不接受律師「精神失常」的辯護理由，仍認定邢慧「過失殺人」，判處十一年徒刑。

邢慧離婚做生意又失敗，精神出現狀況。(圖／翻攝自百度百科)

在她服刑期間，友人曾去探望，無助徬徨的她，發出「這一生難道就這樣完了？」的質疑，令人十分傷感。2007年，刑期結束後的邢慧出獄，因身體狀態和精神狀態都很差，一年後在精神病院中結束了她不幸人生。

(中時電子報)