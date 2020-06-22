CBRE世邦魏理仕今（22）日公布不動產市場報告指出，全球疫情延燒，台灣製造業將加速調整全球產線布局，將部分產能遷回台灣，展望下半年商用不動產市場，工業及物流地產將成為最大受惠市場。 世邦魏理仕研究部觀察，疫情影響全球經濟大幅衰退，使部分投資人改採觀望態度，導致今年前六月全台商用不動產投資市場交易總額較去年減少54%。

至於土地市場，受惠於建商持續補充土地庫存，上半年全台土地成交金額逆勢成長20%，達到1,469億元。

未來數季內，台灣商用不動產市場主要投資活動將集中於具穩定收益的資產類型，尤以辦公室、工業地產最受青睞。

至於電子商務的突出表現，也將推升投資人對於物流不動產的興趣。 世邦魏理仕台灣研究部主管李嘉玶表示：「此次新冠疫情不僅觸發電子商務爆量成長，在『中國加一策略』（The China plus One Strategy）之下，也促使許多台灣製造業者加速調整全球產線布局，將部分產能遷回台灣，使得工業及物流地產成為最大受惠市場。

李嘉玶表示，預期未來數季，工業及物流市場投資動能充足，但在買方競逐的情況下，可能導致平均收益水準受到壓縮。

世邦魏理仕認為，由於台灣利率水準處於低點，加以銀行借貸態度正面，未來幾季自用型買方置產需求將維持穩定。隨著下半年台灣經濟成長逐漸回升，預料整體不動產投資市場交易活動將保持平穩。

(工商 )