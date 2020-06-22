中國廣州一名駕駛19日將車停在一處民宅院子內，沒想到隔日來取車時，竟發現有2名男童反鎖在車內，沒有任何反應，他趕緊報警，2名男童經送醫搶救後仍回天乏術。

根據《澎湃新聞》報導，一名55歲的陳某19日將車停進花東鎮大龍村一處民宅的院子內，接著將車門上鎖後就離開，由於陳某的汽車遙控器曾發生過故障，所以他也無法確認車門是否真的有上鎖。

陳某隔日13時許準備去開車，發現有2名男童在他的車內，2人沒有任何反應，疑似死亡，嚇得他趕緊報警，警消人員獲報後立刻將男童送醫，但仍不治身亡。

經法醫初步鑑定，2名男童身上均無外傷，將現場勘驗情況綜合評估，分析2名男童是自行進到未上鎖的車內活動，期間不慎觸碰到中控門鎖按鈕，導致車門鎖死，但因這2名男童年紀太小，一名5歲、一名4歲，不知道該如何脫困，最後因高溫悶熱環境之下待得太久，導致脫水性休克死亡，目前警方初步已排除他殺嫌疑，案件仍進一步調查當中。

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(中時電子報)