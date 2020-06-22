新北市109學年度公立、非營利幼兒園抽籤結果日前出爐，共2萬5236名幼生報名，招生名額約1萬4307個，整體錄取率約5成6，萬名家長搶破頭，擠不進公共化幼兒園；教育局解釋，今年2歲專班約1200人選擇直升，導致整體招生名額減少，新北110學年預計再新增31班，提早達公共化幼兒園百班目標。

教育局統計，107學年度公共化幼兒園共招收1萬5507人、2萬3297人報名，錄取率約6成6；108學年度共招收1萬4863人、2萬6625人報名，錄取率約5成5；109學年度共招收1萬4307人、2萬5236人報名，錄取率約5成6。

教育局解釋，由於今年2歲專班共約1200人選擇直升，導致整體招收名額減少，但若納入經濟弱勢、特殊生等優先入園學生數，今年錄取率較去年高出2.17％，不減反增；此外若沒抽中公幼，家長也可選鄰近的準公幼或私幼就讀，準公幼每月繳費不超過4500元，私幼可申請每月2500元育兒津貼。

教育局表示，2019年市長侯友宜剛上任時，承諾4年內擴增公共化幼兒園百班，教育局108學年度增班41班，109學年度將再增28班，累計69班，110學年預計將再完成31班，可提早達標百班。

(中時 )