為迎接將於7月上映的《屍速列車2：感染半島》，藏有未公開終極片段的《屍速列車 特別版》將暖身登場，在台灣同步和韓國、香港於7月1日上映，該片也搶先揭曉孔劉死後的「未公開片段」，讓影迷更好為銜接續集。

孔劉在近期受訪的節目中也透露，在拍攝《屍速列車》時因為活屍演員裝扮太真實，很害怕真的會被咬，所以都卯足全勁地拚命奔跑，也對活屍演員們嚇人的演技讚不絕口！《屍速列車》當年入選坎城午夜單元，充滿嶄新元素的活屍風格也讓韓國電影在世界大放異彩，孔劉也表示：「這讓身為韓國演員的我感到很自豪！」

《屍速列車》故事敘述不明病毒全韓擴散，此時一班開往釜山的列車中出現了活屍，令車上的人們驚恐不已，為逃出失控活屍的侵襲，人們彼此之間也展開真實血淋淋的攻防戰。該片在台韓上映當時引起轟動，韓國觀影人次突破1156萬，在台也開啟了韓影觀影熱潮。這回《屍速列車 特別版》則加入了未公開的片段，將滿足觀眾對於後續故事的好奇心，並舖陳《屍速列車2：感染半島》的內容，一探當年成為韓國唯一未慘遭活屍肆虐的韓國，在4年後為何會成為人間煉獄的原因。

《屍速列車 特別版》7月1日將於全台各大影城限量上映，每家戲院預定一天一場，詳細場次請洽各上映戲院。

(中時 )