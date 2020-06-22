今日（22日），外交部發言人趙立堅就記者針對陸方對康明凱、邁克爾提起公訴的提問做出了回應，稱加拿大總理杜魯道19日的言論為「錯誤的言論」，呈現了加拿大在司法獨立問題上的「雙重標準」。

陸外交部發言人趙立堅今日對記者就陸方起訴兩名加拿大人一事做出評論，表示加拿大總理杜魯道的言論是司法獨立上「雙重標準」的體現。

杜魯道19日對中方起訴康明凱、邁克爾二人表示「深刻失望」，稱「很遺憾中方似乎不明白加政府無法干預司法系統。」加拿大政府要求陸方結束對加拿大公民的任意拘留。

趙立堅回應「有關加拿大公民因涉嫌危害中國國家安全犯罪，被中國主管部門依法逮捕和起訴，根本不存在所謂任意拘留。中國司法部門依法獨立辦案，也會依法保障上述加拿大公民的合法權利。」

趙立堅表示希望加拿大領導人尊重「法治精神，尊重中國司法主權，停止發表不負責任的言論。」同時，趙立堅也敦促加拿大及早「糾正錯誤，立即釋放孟晚舟讓她平安回國。」

(中時電子報)