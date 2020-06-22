桃園中壢內的永福路，今天(22)下午發生一起義交遭民眾拿磚砸頭攻擊事件。因永福路段將進行施工，義交人員被派遣此路段處指揮交通，不料1男子疑似不滿施工吵雜聲音，竟持磚頭攻擊正在執行的義交人員頭部，導致此名義交當場頭破血流，男子在犯案後竟要再進行第2波攻擊，所幸路口熱心民眾即時阻止，男子才悻悻然的離去，一旁全程錄下過程的民眾，則趕緊將影片送至派出所報案處理。

今天下午的桃園中壢不平靜！此區的永福路正封路進行施，1名義交人員堅守崗位，正忙於指揮交通時，卻遭到1名男子持磚頭砸頭數多下，導致頭部當場血流不止，此名男子走到旁休息片刻後，竟還要再度對義交人員進行第2波攻擊，所幸一旁的熱心民眾立即阻止，男子拿磚砸人過程也被經過路人全程錄下，並趕緊送往派出所報案處理。

根據熱心女民眾的說法，因為施工然後不知道因為什麼原因這個人跟施工交通管制人員起爭執然後動手打人超沒品的。她也透露，因為當下自己正帶2個小朋友，自己先生也離自己有50公尺遠，無法立即伸出援手，只能幫忙蒐集證據，讓此名男子盡快逮捕歸案。同時，她也說明旁邊的人都後續的幫忙拿衛生紙幫忙止血，幫他稍微清理等警察跟救護車來。

(中時電子報)