紐約市市長白思豪（Bill de Blasio）週日晚上證實，位在美國自然歷史博物館(American Museum of Natural History)前的老羅斯福(Theodore Roosevelt)騎馬像將被遷走，並且已得到羅斯福後人的同意。

NBC報導，紐約自然史博物館的老羅斯福像，自1940年以來就樹立了，這是因為老羅斯福任內對自然史研究的支持而紀念。然而銅像主題有些爭議，是老羅斯福騎在馬背上的身影，左右各有一名美洲印第安人和一個非洲黑人，仿佛是老羅斯福的兩個隨從。

其實在當年，這樣的銅像主題是「族群多元」的意思，不過現在的眼光來看，就有更多的解讀了。因此這個銅像在近代引起不少非議，2017年，抗議者對著雕像的底座上潑灑了紅色液體來代表血液，並發表了一項聲明，批評銅像是「父權制、白人至上、殖民主義象徵」，呼籲將其移走。

在佛洛伊德事件之後，這座銅像更多次被批評，於是自然歷史博物館主席埃倫·弗特（Ellen Futter）同意將其移走，他在一份聲明中說：「在我們努力推進機構、城市和國家對種族正義的追求時，我們相信拆除雕像，將是進步的象徵，也是我們致力建立和維持一個包容和公平的博物館社區的目的。」

同時，紐約市長白恩豪也同意，他說這座城市支持博物館的做法，「現在是移除這個有問題銅像的正確決定和正確時間。」

老羅斯福的曾孫，迪奧多·羅斯福四世（Theodore Roosevelt IV）表示，他也支持這一決定。

羅斯福四世 說：「世界本就不需要雕像，那既不反映前人的價值，也不反映平等與正義的價值。」「其實銅像也沒有反應泰迪羅斯福的貢獻，現在是時候移走雕像，並向前走的時候。」

不過，美國總統川普很不以為然，他在周一的推特說：「荒唐，請別那樣做。」

他在上週的集會時說：「無知的左翼暴徒試圖破壞我們(美國)的歷史，褻瀆我們的古蹟，拆除我們的雕像，並打壓和迫害任何不符合他們意見的人。」

(中時電子報)