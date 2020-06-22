總統府今天宣布新任監委提名名單，被提名為監察院長的前總統府祕書長陳菊今天宣布，一旦立法院通過提名，她就會辭去所有政黨職務、退出政黨，包括政黨活動、註消黨籍，未來將超越黨派，公正行使職權。

陳菊今天被宣布為新任監察院長後表示，感謝總統對她的信任和肯定，雖然對監察院功能社會有不同意見，但經過立法院修正相關組織法後，未來監察院將進入嶄新歷史階段。

她說，現在世界對人權都相當重視，新設人權專責機構，成為世界重要潮流，台灣民主在過去一代代努力下，逐漸鞏固深化，監察院的轉型也顯示蔡政府對人權價值的重視，她未來接任院長後，一定會讓監察院能夠公平且有效能，透過糾正等職權的行使，救濟人民權利並監督政府職責，同時保障和促進人權功能。

陳菊強調，她50年前就投入台灣民主運動和人權工作， 台灣重要民主運動的重要階段幾乎 都有參與，未來新的角色和責任，非常重視必須超越黨派，公正行使職權，因此她宣布辭去所有政黨職務、退出政黨，包括退出政黨活動。

她說，未來每位監委都是獨立行使職權，且將秉持超然立場，她的生命因為參與台灣民主過程非常豐富且有意義，但未來的角色必須淡出政治階段，回到從政初衷，回到追求對人權 維護，她也希望能讓台灣社會未來不再有恐懼壓迫，充滿美好社會的追求。

(中時 )