陳姓業者多次亂倒垃圾，遭新北環保局查獲。（新北市環保局提供／葉德正新北傳真）

陳姓男子曾因違法棄置垃圾，多次遭環保局送辦，不料他22日凌晨3時再度在中和區和平街一巷弄，教唆另名司機違法棄置垃圾，再被環保局稽查人員查獲，當場依違反《廢棄物清理法》告發，並送地方檢察署偵辦，最重可處5年以下徒刑，得併科1500萬元罰金，市府也扣下他的生財工具貨車，讓他無法再做生意。

新北市環保局指出，陳姓業者多次收受社區、小吃店家及菜市場產生的一般垃圾，並以小貨車運送多次在中和、新莊、土城等地違法棄置。

環保局在2019年到2020年間，三度查獲陳男惡行，並移送法辦，不料陳男仍不悔改，將收來的廢棄物一再往路邊丟棄，除了造成環境衛生問題，也讓清潔隊每日需耗費大量人力清理。

環保局此次擴大執法，鎖定業者以往犯案地點，以連夜蹲點方式，終於在22日凌晨逮到陳嫌教唆他人棄置垃圾，再度將他移送法辦。

環保局表示，該業者未向新北市政府申請廢棄物清除處理許可文件，多次非法收受垃圾進行清除業，已違反《廢棄物清理法》，除請中和警分局移送地檢署偵辦，並依廢棄物清理法規定當場扣留機具，並將垃圾運送至合法廢棄物處理廠處理。

至於委託陳男的小吃店與社區恐怕也違法，環保局將持續追查。

(中時 )