明杰（右）曝戲中與連體姊妹談戀愛的不易之處。（盧禕祺攝）

竇智孔、張本渝、明杰、楊皓崴、賴郁庭出席22日三立新八點台劇《天之驕女》新生力軍發布會。竇智孔睽違20年再合作張本渝，兩人從情侶升格當夫妻，還多了個女兒賴郁庭，他笑稱看到張本渝的演出才知道「惠妮休斯頓可以溫柔婉約」，被問首次見面是否有追她，他回答耐人尋味，「不好講，我先回去跟老婆商量，再看能不能講。」他坦言當年18、9歲首次看到張本渝，覺得這個行業的女生都好正，張本渝則回：「他一直很有電。」

張本渝有別以往接演潑辣角色，這次飾演溫柔婉約的長媳，「到了一個階段，總想要挑戰更高難度的東西，台八是一個很新的挑戰，我躍躍欲試」！喜歡曬黑的她配合角色無法曬黑，本來擔心仍太黑的她看到竇智孔的自然膚色，頓時鬆了口氣。竇智孔還提及自己沒演過反派，雖然目前的角色很正派，但台八劇情複雜，角色走向不一定，很想把自己先前看過的壞人演技全都發揮，他笑說：「我可以把壞人樣全演出來，以前演好人也一堆落水戲，所以不會怕壞人的報應戲。」

而明杰這次在戲中與連體姊妹其一談戀愛，已拍過吻戲的他表示：「永遠都是三人行，真的很多震撼畫面，我成為她們連體嬰之間的愛恨情仇導火線。」他坦言一開始非常不適應，後來在馮凱導演指導下，才開始專心「談戀愛」，他提及媽媽許仙姬有幫忙對戲，許仙姬本以為是跟雙胞胎對手戲，後來知道是連體嬰姊妹驚問：「連在一起啊，這樣怎麼演？！」他笑稱媽媽幫忙對戲時，會扮演連體姊妹兩角色，讓他忍不住直說：「很錯亂，我跟她說可否不要帶情緒。」他坦承男生都幻想過與雙胞胎談戀愛，他自己則曾面臨三角戀愛，被兩女喜愛，最後還是選擇當時所愛。

(中時 )