講師透過實作示範，讓員工能將工作付諸行動，最後養成習慣，讓大家工作都能順利上手。（勞動部高屏澎東分署提供／吳江泉高雄傳真）

勞動部高屏澎東分署人才資源發展中心（簡稱TDC）22日舉辦「培育部屬有一套、讓你職場好放心」課程中，贈送現場管理階層夥伴「安心包」來代替古代用來驅疫的香包，鼓勵勞工夥伴能於疫情期間安心育才，協助各主管增進培育部屬的技巧力。

TDC讓參與夥伴進行討論與發表，大家根據各階層主管如何帶領部屬做初步分享，有小組認為溝通協調能力較為重要，有的組別則認為管理人員需具備技術與建立制度能力等等，將自己帶領部屬的職場心得互相交流，並藉由講師的引導建議與經驗分享來調整管理方式，從觀念的導入到實際執行，從做中學，藉由自身做起。

講師指出，智慧化時代，具備優秀主管的學習與認知相當重要，想培育部屬，必須兼顧工作效率與員工感受，才是成功又有效的管理，因此教導部屬時，管理人員需全程參與、仔細聆聽部屬的想法，並不斷透過實作示範，讓員工能將工作付諸行動，最後養成習慣，讓大家工作都能順利上手。

製造業張姓主管表示，課程對於組織內部的各階層主管帶領部屬學習與管理方式更清晰，更能切中培育部屬的要點。科技業陳姓主管則說，帶領部屬多年，有些管理的方式已經不適合現今快速變化的職場環境，透過此次課程，了解不同以往的培育部屬技巧，進一步調整人才培育的方式。

TDC也將於7月9日舉辦CEO講堂，有興趣的企業及勞工夥伴，歡迎洽詢人才資源發展中心07-6220253。

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