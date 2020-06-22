為協助學童建立正確網路使用觀念及數位素養，Google 與台灣展翅協會自 2019 年起展開合作計畫，提供網路安全的相關教學課程及講師資源；雙方在 2019 年舉辦首場教師研習營，今年為突破疫情限制，將研習營系列活動移至線上舉辦。在今年 5 月的兩場課程中，已吸引近 300 位來自全台各地不同學校和學科的老師參與，而本月首次舉辦的英語教師研習也有超過百位老師一同了解如何將數位素養融入課程中。Google 與台灣展翅協會也預計在下半年開設同系列網安課程，以持續落實「 Google 智慧台灣計畫」中對數位教育與社會關懷的承諾。

Google 台灣政府事務及公共政策資深協理陳幼臻表示：「網路世界中有許多有益的資訊，能夠幫助孩子們探索世界、學習知識，但即使是非常熟悉數位工具與網路的孩子們，也需要建立起正確的觀念，才能在瀏覽內容和進行社群互動時判斷是非、保護自己，並成為一個負責任的數位公民。我們非常開心能與台灣展翅協會持續合作，透過實體工作坊與線上教師研習，介紹 Google 的兒少網安教學資源，並幫助學校老師熟悉網路安全議題、並將這些知識融入在教學中。」

台灣展翅協會秘書長陳逸玲表示：「我們相信老師們熟悉網路安全議題後，更可以培養學童們具備網路安全和數位素養的觀念，安心自在地在網路世界中遨遊。很高興能和 Google 合作舉辦『兒少上網安全及網路兒少性剝削教師研習』，讓越來越多的老師們關注網路安全議題，並且運用淺顯易懂的教材，帶領學生們做更多的討論。」

Google 與台灣展翅協會於 2019 年展開合作，並於 2019 年 4 月共同舉辦首場教師研習，將 Google for Education 的數位公民與安全課程以及其他線上資源，向教育第一線的老師分享，吸引來自 63 所學校、共 80 位教師參與。台灣展翅協會也陸續在全台 21 場的校園網路安全宣導講座中分享相關資源，幫助超過 4,000 名老師及學生認識網路安全的重要性。

兒少網路安全不僅是資訊教育課題，更與生活中的每個面向息息相關，今年 5 月 Google 與台灣展翅協會再度共同舉辦兩場線上教師研習，超過 280 位來自資訊教育、國語、數學、心理輔導等不同領域的老師參與，在活動中與教師們分享孩子們在網路世界中的安全與在真實世界同等重要，也期待教師們將上網安全的概念融入課程，讓學童在不同課程中都有機會提升數位公民素養。

Google 與台灣展翅協會也在本月份針對全台超過百位英文教師舉辦英文版研習課程，融合 Google 的 Be Internet Awesome 互動式學習遊戲、運用多元教學素材，作為老師引導孩童網路安全觀念的工具。下半年也將開設同系列線上課程，持續提供老師們所需的網路安全相關資源，相關研習資訊可參考台灣展翅協會網站。

除了協助學校老師，Google 也提供家長各種線上資源，幫助提升兒少網路安全性。Google 安全中心 能讓家長掌握闔家適宜的網路使用訣竅，協助子女分辨資訊真偽及保護個人安全；家長也可以透過 Family Link ，建立適合孩子內容的帳號，管理他們的 APP下載以及裝置使用時間，還能利用 Google Play 家庭分頁選擇符合的孩童年齡。Google 未來也計畫舉辦更多工作坊，讓更多使用者能習得兒少網路安全知識，並進一步教導學童網路使用的正確觀念。

(科技)