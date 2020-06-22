高市代理市長楊明州今（22）日主持防疫會議，決議校園晨運23日開放戶外空間，醫療機構探病放寬限制，改為1天兩時段，分別可各2個家屬探望。針對境外學生返台方面，則備妥足夠的防疫旅館，可作為居家檢疫。

楊明州提到，目前國內新冠肺炎疫情趨緩，但國際上仍相當嚴峻，甚至單日超過10萬例，因此國內仍不能放鬆，呼籲市遵行防疫新生活、保持社交距離，必要時戴口罩。

針對日前高市爆發漢他病毒出血熱，也在防疫會議中討論。楊明州指出，目前高雄維持5例，但全台由原來7例，增加到8例，因此呼籲市民對於居家環境衛生、傳統市場、夜市要例行清潔，同時因學校有營養午餐，也請教育局落實捕鼠防疫。

衛生局代理局長林盟喬提到，按照中央流行疫情指揮中心的指示，探病時間由原本1天1次，改為1天可以開放兩個時段，每時段可有兩名家屬探望，各家醫院依照人力適時去調整。

至於中央流行疫情指揮中心日前宣布，優先開放11國家、地區學生返台。林盟喬表示，高市有18個大專院校，也可能在近期返台，但中央還沒有下完整的指示，但高市防疫旅館能量充足，可提供外籍生居家檢疫。

有關校園開放部分，教育局代理局長陳佩汝指出，因為疫情趨緩，民眾運動需求增加，希望防疫新生活，慢慢回歸日常的生活，這次會議決議，23日起非上課時間的早上時段，可開放民眾入校運動。至於校園室內則維持7月15日暑假開始後才開放。

(中時 )