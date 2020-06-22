國內雖已解封，仍要求駕駛全程配戴口罩，務求做到防疫滴水不漏。（花蓮監理站提供／羅亦晽花蓮傳真）

端午連假即將開跑，各地名勝景點將湧入大量人潮，公路總局鼓勵民眾搭乘公共運輸，祭出國道客運優惠票價、公共運輸轉乘優惠及台灣好行半價優惠等三大交通優惠措施，花蓮監理站表示，民眾搭乘北花線可享85折優惠、持電子票證搭乘臺灣好行遊花蓮太魯閣及縱谷，只要半價。

優惠將於6月24日0時起至6月28日24時止，計90條國道客運路線配合，平日無優惠之路線，將以原價85折回饋民眾，已提供優惠之路線，則維持原優惠票價販售。民眾搭乘國道客運、臺鐵及高鐵後，10小時內轉乘在地客運或市區客運，也有轉乘優惠；另外，使用電子票證搭乘臺灣好行路線，也可享有半價優惠，本次共計39條台灣好行路線參與優惠活動 。

首都客運業者表示，民眾若從板橋往返花蓮，原價352元，優惠後只要295元，約打84折，若再使用電子票證轉乘，可再減免22元，約273元，等於享原票價的78折。板橋往返新城；南港往返花蓮及新城；蘇澳往返花蓮及新城等路線，同樣享有83折起及轉乘配套69折起等優惠。

花蓮監理站副站長劉秀貞表示，除北花線客運業者推出優惠票價，使用電子票證搭乘臺灣好行303縱谷路線、1133太魯閣線，也可享半價優惠，花蓮好行303縱谷路線及1133太魯閣線目前一天各14班次；目前已備有多台車輛，連假期間會視現場人潮狀況，機動性增開班次，花蓮客運亦同。

劉秀珍說，現在國內雖已解封，仍要求業者加強防疫作業，包括車輛定時清潔消毒，駕駛全程配戴口罩，務求做到防疫滴水不漏，鼓勵民眾安心搭乘公共運輸，分散自駕擁塞車潮。

(中時 )