台肥（1722）22日舉行股東會，通過配息2.2元，董事長黃耀興表示，目前台肥不動產地上權收益、商辦租金收入約7億元，未來六年六棟位南港、新竹商辦完工，估可再增12億元租金收入，以未來長期來自不動產穩定年收益15億元為目標，成為「永續財」，與化工、肥料本業獲利相當。

台肥表示，台肥不動產收益會分為三大塊，一塊如C3、C6、C9地上權收益，一塊是開發興建商辦的租金收益，也會將不好管理的土地「去蕪存菁」，如今年第一季處分掉沒有建築線的台肥新村土地，有9.6億元處分利益入袋。

包括目前已有九成出租率的新竹TFC ONE大樓在內，台肥至2026年將有南港C2、C4，及新竹D7B等共六棟商辦大樓完工。其中C2規劃三棟，除了漢來飯店承租一棟、將於今年12月完工外，另一棟原為飯店規劃三年前也大幅縮小飯店面積至7,000坪，辦公面積由1.5萬坪提高至2萬坪，預計明年8月完工，而緊鄰經貿北站的C4約1.7萬坪商辦2025年完工、新竹D7B約2萬坪商辦，預計2026年完工，隨著六棟大樓完工，預估未來六年後每年租金收入，可望再增加12億元。

因應竹科X計劃開發，台肥新竹C6約3.8公頃的土地則規劃以「專案讓售」的方式出售給竹科管理局，作為興建軟體大樓原料，希望明年底完成土地過戶，並以市價出售，處分土地的資金提供未來土地開發的資金需求。

除了不動產開發之外，台肥包含電子硝酸、液氨等電子化學品漸入佳境，今年前五月毛利約3,200萬元，年增近二倍，此外，培豐新廠將在7月完工，目前在請照程序，可提供約14～15萬噸肥料年產能，屆時可供應國內肥料，並可部分外銷。

(工商 )