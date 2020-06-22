釋出誠意與善意，為化解花蓮新城山礦場與當地玻士岸部落居民的爭議，亞泥22日宣布，將主動依據原住民族基法第21條的精神，以最大的誠意與善意，與部落展開諮商程序，力求與部落居民「共存共榮」。

新城山礦權展延先前遭判決撤銷，在亞泥向台北高等法院遞狀上訴，總統府要求政府相關部門、亞泥及當地部落，進行「三方會談」溝通協調。

儘管現行礦業法並未規定開採中的礦場必須踐行原住民部落諮商，相關議題及踐行的時點，目前也仍存有法律上的爭議， 亞泥指出，國際投資人及國內相關產業均深恐此不確定狀態，會影響投資意願，但亞泥公司基於企業社會責任，設身處地站在部落居民的立場思考，因此主動提出，啟動原住民諮商。

亞泥指出，這兩年來，亞泥除了積極與政府、部落進行「三方會談」外，並已確實做好礦場安全、水保、環保等措施，持續加強敦親睦鄰，達到「礦場安全無虞」、「部落永續發展」等目標。如今，為與部落共存共榮，更主動釋出更大的善意，將本諸原基法21條的精神，透過諮商程序，與玻士岸部落族人共同協商。

根據諮商程序，亞泥將向政府相關主管機關及鄉公所提出申請，並在部落公告，主管機關裁示後開始。

在確定適法下，將針對認定的部落，進行諮商過程中的說明與溝通，最後，召開議決同意事項的部落會議，當地部落家戶代表過半數出席，出席代表過半數贊成，才算通過。預期，這個諮商時程約需1年。

亞泥期盼，未來與玻士岸部落所進行的諮商程序，能夠成為尊重原住民族的典範案例，共創政府、部落、勞工、企業多贏局面。

(工商 )