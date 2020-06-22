雖然美經濟數據普遍優於預期，市場也樂觀預期政府在短期內將釋利多，加上大陸氣持續復甦，還有降準機會激勵，即使新冠疫情感染確診人數增加，中印邊境發生衝突，但近一周美股買超持續稱霸，陸股居次。 富達投信表示，全球股票基金在連續3周買超後，轉為賣超逾64億美元，但仍有市場買超，其中以美股買超最多、陸股次之、全球入息股票基金買超，其餘各區皆流出，其中以歐洲股票基金流出量最多。

根據統計，美股買超逾38億美元持續奪冠，富達投信表示，ETF是最大支撐買盤。主因5月零售銷售出現17.7％創紀錄增幅、房屋建築許可大幅反彈14.4％，ETF資金持續回流，另第二波疫情推升居家防疫股價攀高，zoom納入政府解決方案、製藥股新藥實驗有成等激勵，近一周科技股表現最亮眼。

富達技術分析師認為，美股在震盪修正後又出現回彈，就線型上已完成abc修正的b波，但在恢復下波多頭走勢時，股市仍會在區間內游走。

此外，陸股也呈現買超，富達投信表示，北向資金買超逾39 億美元，集中在資訊科技、醫療保健、原物料、核心消費與工業股；南向買超23億美元，集中在電信服務、金融與資訊科技股。

富達投信說，陸股呈現買超，主受556家上市公司發佈了中期業績預告，其中118家報喜，集中在醫藥生物、電子、機械設備3大行業，中國證監會預期現金分紅1.36兆元，將創歷史新高，截至6月12日止，近380家公司股息率超過或達到3％，其中136家超5％，社零銷售、工業生產、固定資產投資等數據回暖，美方允許美企就5G議題與華為進行生意上往來，還有政府計畫撥款2,000億地方債用於補充中小銀行資本等。

另據IMF指出，大陸經濟正重拾動能，資料顯示投資和服務業的復甦強於預期，最新富達分析師調查也顯示，大陸受疫情直接影響的企業，平均能在6個月內全面復甦。

(工商 )