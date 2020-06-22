雖然「林三淡」過去常被市場認為點燈率過低，空屋問題常常成為市場焦點，不過根據最新官方統計數據顯示，發展較早的林口新市鎮與三峽北大特區，低度使用用電宅數比例分別為15.9%與7.9%，從用電狀況來看，兩者非空屋比例達84%以上，其中三峽北大特區空屋比例不到8%，已經步入發展成熟期，而從金融海嘯後才開始開發的淡海新市鎮，則空屋比例仍約3成左右。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，早年重劃區並沒有那麼熱門，主要是因為重劃區的新房屋與中古屋的屋齡差距有限，不過隨整體房屋的屋齡越來越為老舊，重劃區的電梯大樓屋齡與規劃新穎，同時又具備社區管理與豐富公設，重劃區住宅日漸受到消費者的歡迎，北中南的重劃區也成為建商買地與推案的熱區。

根據官方發布的低度用電資料顯示，北部常期被認為空屋率高的「林三淡」，實際上仍以後期開發的淡海新市鎮空屋率較高，區域內空屋宅數約為7839宅，比例接近3成，不過經過幾年的去化，非空屋的比例也接近7成；至於發展最早的林口新市鎮，房屋數量最多有6.3萬宅，空屋宅數約在1萬宅，比例也約16%，也就是非空屋的數量約5.3萬宅，顯見經歷長期開發的林口新市鎮，的確也是發展有成，吸引許多台北等外來客入住。

發展最為成熟的則是三峽北大特區，區域內房屋稅籍數量為2.3萬戶，由於北大特區可開發土地不若林口新市鎮規模那麼大，開發至今區域內空屋比例僅約7.9%，數量不到2000戶，三峽北大特區已經進入發展成熟期，尤其是未來還有捷運路線的交通利多，北大特區已經發展成為一個優質的住宅區域。

曾敬德表示，從2013年以來包括林口與三峽的空屋率都有效下降，反應人口逐漸進住空屋量減少，與這幾年台北市房價居高不下，同時屋齡日益漸老有所關係，重劃區初期通常生活機能不足，不過只要發展過一段時間，基本的生活機能與周邊的商業機能都會逐漸成熟，居住品質也會進一步提升。

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(中時電子報)