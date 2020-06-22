雞蛋花盛開中！淡水小白宮充滿異國風情 快來打卡拍美照聞花香（戴上容攝）

疫情趨緩，民眾紛紛出遊，淡水小白宮內雞蛋花近日盛開、香味濃郁，吸引大批民眾前往拍攝；淡水古蹟博物館表示，雞蛋花據傳為英國人栽植，屹立於小白宮已有百年之久，是新北市府公告列管的「珍貴樹木」，端午連假即將到來，歡迎身邊的愛花如癡的朋友來賞花。

淡水古蹟博物館館長柏麗梅表示，淡水依山傍水、城市古蹟林立，擁有獨特歷史魅力，也是市府觀光品牌「青春山海線」旅遊起點，除淡水小白宮雞蛋花盛開外，鄰近的淡水街長多田榮吉故居也盛開雞蛋花，民眾可坐在庭院欣賞，遠眺觀音山。

柏麗梅補充， 25日至28日端午連假期間，淡水古蹟博物館上午9時30分開館至下午5時，週六、日則延長到下午6時許，新北市民、65歲以上及未滿12歲國民、55歲以上原住民族國民、各級學校在校生享免票優惠，一般民眾只要80元就可參觀紅毛城、小白宮及滬尾礮臺3館。

此外，淡水海關碼頭、得忌利士洋行、淡水日本警官宿舍、滬水一方3樓積木共和國及5樓藝文空間等公有空間也有美麗景色，全年不分對象免費提供參觀。

(中時 )