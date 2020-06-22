受到新冠肺炎疫情擾亂供應鏈，網路雲端業者在第二季大量追單下， 致伺服器半成器庫存偏高，市調機構TrendForce記憶體儲存研究（DRAMeXchange）並指出，第三季整體ODM廠產線伺服器半成品（Server Barebone）庫存堆置，生產訂單也將有所盤整，整機出貨端走勢將持平或微幅下修。以全年度觀察，TrendForce預估雲端業者的資料中心需求將帶動整體伺服器出貨量年成長約5%。

TrendForce表示，2020年第二季伺服器訂單因前一季的遞延益而提升，其中單就ODM生產訂單已較第一季增長兩成，惟部分海外伺服器組裝廠復工狀況仍不理想，導致整機出貨受到限縮，預期第二季伺服器出貨季增幅僅維持約9％。

TrendForce指出，北美四大網路雲端業者中，Facebook的資料中心建置今年上半年因受疫情波及走緩，但預期供應鏈出貨將在第三季有明顯改善，同時加速去化上半年伺服器半成品庫存，預估FB第三季出貨雖略較上季衰退2～3％，但整體規模依舊穩健。

另包括Google（旗下GCP）及Microsoft（旗下Azure Cloud）在第二季的伺服器拉貨速度及出貨量皆較預期收斂，GCP更將有明顯走緩，至第三季度的整機出貨力道才逐漸恢復。Azure Cloud第二季之伺服器出貨量則估約可季增10～15％，惟其遭遇之諸多零組件交期延長，及人力與物流尚未恢復等壓力，至第三季後可望好轉，預估其全年ODM需求則較去年顯著提升。（新聞來源：工商即時 翁毓嵐）

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