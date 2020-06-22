南韓最新公布的出口數據悲觀，以及對國內外爆發第二波疫情的擔憂升高，周一南韓KOSPI指數收跌0.68%，為2,126.73點。

世界衛生組織（WHO）周日公布過去24小時內，全球新冠肺炎新增確診病例達18萬3,020人，再創單日新高。因新冠肺炎疫情持續打壓全球需求，南韓6月1～20日出口額持續萎縮，但跌幅有所放緩。6月貿易數據將於7月1日公布。

此外，南韓周一新增確診數為17人，雖然是5月26日來首度少於20例，且較上周六新增67例與周日新增48例大幅下滑，並創下將近1個月來新低，但這主要因為周末的檢測減少所致，且數據顯示本土感染數仍持續升高。稍早前韓國疾病管理本部宣布，南韓的第二波疫情已經爆發。

今日外資賣超韓股2510億韓元，散戶買超4320億韓元，機構投資人賣超1970億韓元。大型股普遍下跌，零頭羊三星電子收跌1.7%。惟「無接觸」（untact,由「un」字首與「contact」組合的新字）概念股飆升，韓國網路巨頭Naver大漲8.22%，其同業Kakao逆勢勁揚近3%。

韓元貶0.51%，收在1,215.8兌一美元。

(時報資訊)