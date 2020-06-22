訊連(5203)轉投資的玩美移動發布2020第2季度《全球美妝趨勢報告》，透過旗下虛擬試妝APP玩美彩妝中的用戶數據，深度分析新冠肺炎疫情帶來的線上美妝消費者行為轉變，因疫情安全需求，眼妝相關的虛擬試妝也於歐美市場異軍突起，虛擬試妝次數於歐美國家出現近3成成長。

玩美移動指出，《全球美妝趨勢報告》主要關注疫情期間玩美彩妝APP中，虛擬試妝人數增加最多的歐洲及北美用戶。報告顯示，疫情期間虛擬試妝次數於美國、德國、西班牙、英國和義大利皆明顯成長，從 2月24日到4月6日數周內增加28％。

因疫情安全需求，於現實生活中需要佩戴口罩，眼妝相關的虛擬試妝也於歐美市場異軍突起，包括睫毛膏、假睫毛、眉形、眼線、眼影及瞳孔變色片，試妝次數總增長量接近30％。完美移動藉由該報告對消費者虛擬試妝的行為進行分析預測，即便疫情過後，眼妝仍將成為美妝界的主要流行熱點，相關產品的受矚目程度也將持續延燒。

玩美移動總經理張華禎表示，玩美移動擁有全球超過8.5億下載量的APP玩美彩妝，讓公司能夠透過獨家的用戶數據，觀察用戶行為及需求，進而了解線上消費者的購物習慣與偏好變化。希望《全球美妝趨勢報告》能夠幫助美妝品牌做好準備，透過分析當下最新的美妝趨勢與顧客偏好，適應疫情後美妝消費者不斷變化的需求。

玩美移動是訊連的轉投資事業，延續去年第4季轉虧為盈，今年訊連第1季節持續認列投資收益1745萬元，法人預估今年全年可望貢獻訊連業外獲利。

(時報資訊)