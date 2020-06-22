中華(2204)以「誠信經營」為最高發展原則，建立完整的公司治理機制，已連續六年榮獲公司治理評鑑前5%肯定。

中華汽車表示，公司治理一直是中華汽車的企業DNA，不放過任一環節，除了持續強化公司治理制度外，亦以兼顧所有利害關係人利益為前提，透過誠信、公開、關懷和負責的行為準則，推動財務績效資訊透明、強化董事會職能並善盡企業社會責任，如此才能讓中華汽車在公司治理評鑑中持續獲得肯定。

臺灣證券交易所逐年墊高評鑑難度，藉此敦促國內企業在「維護股東權益及平等對待股東」、「強化董事會結構與運作」、「提升資訊透明度」、「落實企業社會責任」等四大構面不斷自我提升。據統計，「第六屆公司治理評鑑」共有1600家公司(901家上市、699家上櫃)參與評選，獲得排名前百分之五榮譽的共有45家上市公司及35家上櫃公司，當中只有中華汽車、台積電、玉山金控、信義房屋及裕隆汽車等12家上市企業連續6年獲此殊榮。

中華汽車陳昭文總經理表示，能夠連續六年名列上市公司前5%，除了是所有員工及經營團隊的努力外，去年中華汽車成立50周年，也特別將經營理念增加了「永續Sustainability」，升級為「HITS」「和諧Harmony、創新Innovation、卓越Top」、永續Sustainability」，這代表著中華汽車在追求永續經營的同時，未來也將更為重視內、外利害關係人需求，提供暢通的溝通管道與機制，期許成為全方位友善及善盡社會責任的幸福企業，逐步落實公司永續發展的策略。

(時報資訊)