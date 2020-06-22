陳男中獎後至櫃台兌換，店員依規定收回中獎彩券並撕毀，避免外流讓人２次兌獎，卻引發陳男不滿。(吳建輝攝)

張美鈴說，交易一定會在櫃台上有攝影機拍攝處，一手交中獎的彩券，一手交中獎的彩金，確保雙方權益。(吳建輝攝)

張美鈴說，大部分的民眾還是相當友善，通常店家也都會裝設監視系統，除了自保也能保障民眾。(吳建輝攝)

1名陳姓男子去2月在彰化鹿港一家彩券行刮中2千元，後將彩券交給店員兌獎，店員確認中獎後將中獎彩券撕毀，陳男見狀大怒表示自己無意兌獎只是想確認，要求店家除費給中獎2千元外，還要再另外給付2千元的刮刮樂一張，要求賠償引發衝突，店家報警陳男遭移送。

判決書指出，當天店家也解釋，台彩規定兌獎彩券需收回撕毀，避免外流讓人２次兌獎，但陳男不聽，店家覺得不合理拒絕並報警，陳男還惡劣動手拉下店員口罩，甚至還在警方到場後嗆聲說「我要叫兄弟來講」、「恁爸現在叫」等語，

法官認為，陳男揚言「要叫兄弟來講」、「恁爸現在叫」等舉動，促使彩券行店員再給付全新刮刮樂的行為，也是恐嚇之方法，迫使被害人將財物交付，但店員拒絕給付而未遂，事證明確，堪以認定，認陳男年輕力壯，不思循正途獲取財物，依恐嚇取財未遂罪，累犯，判處陳男有期徒刑8個月。

而彰化員林炘富安運動彩券行張美鈴表示，民眾若拿中獎彩券到櫃台兌換，他們一定會先跟客人做確認，是否兌獎，只有少部分民眾會想要確認是否中獎不兌換，基本上中了就是直接換，且一定會在櫃台上交易，一手交中獎的彩券，一手交中獎的彩金，確保雙方權益。

張美鈴強調，一般來說比較少會遇到這種「找麻煩」的客人，她開業至今也僅遇到1至2位，大部分的民眾還是相當友善，而通常店家都會裝設監視系統，除了自保也能保障民眾，事後民眾與店家若有疑慮，都能透過監視系統，來釐清事情真相。

(中時 )