日本沖繩縣石垣市議會今天表決通過，確定將釣魚台列嶼（日本稱尖閣諸島）的所在行政區名，從「登野城」變更為「登野城尖閣」，預計10月1日施行。中國大陸外交部今表示，日方的作為「是對中國領土主權的嚴重挑釁」，「不能改變釣魚島屬於中國的事實」。

日本共同社消息稱，日本沖繩縣石垣市議會22日以多數贊成票通過了把該市行政區劃所含的釣魚島（日稱尖閣列島）的名字從「登野城」變更為「登野城尖閣」的議案。在22日大陸外交部記者會上，發言人趙立堅應媒體詢問回應稱，「釣魚島及其附屬島嶼是中國固有領土，中方維護領土主權的決心和意志堅定不移」。

他表示，「日方通過所謂更名一案，是對中國領土主權的嚴重挑釁，是非法的，無效的，不能改變釣魚島屬於中國的事實」。

他說，中方對日方有關行徑堅決反對，中方已經通過外交管道向日方提出嚴正交涉，並保留作出進一步反應的權利。

《環球網》指出，日本石垣市試圖給釣魚島更名的消息一經傳出，就引起巨大爭議。在此之前，台灣宜蘭縣議會已搶先一步於6月11日通過臨時動議案，建議請縣政府將釣魚島（台灣稱「釣魚台」）更名為「頭城釣魚台」。大陸國台辦發言人亦表示，釣魚島自古以來就是中國領土，兩岸同胞都負有維護中國主權和領土完整的責任，應該心往一處想、勁往一處使，共同維護中華民族的整體和根本利益。

(旺報 )