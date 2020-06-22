在新冠疫情爆發的背景下，經營「優衣庫」(UNIQLO)等品牌的日本迅銷(優衣庫母公司)的總市值正在逼近經營「ZARA」的全球最大服裝零售商Inditex。迅銷與Inditex的總市值差距從2017年夏季的約4倍縮小至目前的約1.4倍。在歐美市場需求驟減的背景下，迅銷的主力亞洲市場下滑較慢。迅銷希望憑藉由東京興起的強化日常便裝等新業態，奪取服裝行業的榜首位置。

調查分析網站QUICK FactSet的數據顯示，6月12日迅銷總市值為6.5332兆日元。與Inditex（9.1769兆日元）相差大約2.6兆日元，月度差距縮小至2012年5月以來的最低水平。2017年夏季，兩者的市值相差10兆日元左右。目前Inditex的總市值比2019年底下跌了23％，而迅銷僅下跌2％。

市場似乎對迅銷的地域性給出了好評。據英國調查公司歐睿信息諮詢（Euromonitor）預測，受新冠疫情影響，2020年世界服裝和鞋子市場將比上年下滑10.8％。受影響尤其嚴重的是歐美市場。美國和義大利都將下滑20％，法國（下滑18％）、西班牙（下滑11％）等市場也都不可避免地兩位數下滑。

而疫情得到控制的大陸僅下滑7％，需求降幅比較小。迅銷在大陸市場上佔優勢。歐睿的數據顯示，在大陸服裝市場的份額方面，迅銷僅次於丹麥BEST SELLER和德國愛迪達。5月底，迅銷在大陸的店舖數量為745家，也超過Inditex（約560店）。

迅銷充分發揮地利優勢，作為增長引擎推出的是稱為「東京模式」的新業態。旗下的優衣庫6月19日在東京銀座開設全球旗艦店「UNIQLO TOKYO」。

迅銷對「MARRONNIER GATE銀座」的女裝店進行改裝，佔地從1層擴大到4層。賣場面積達到約5千平方公尺，屬於日本國內最大規模，與附近的旗艦店「優衣庫 銀座店」規模相當。

新店將重視對外發佈品牌概念「Lifewear（極致的便裝）」相關信息。把中央大堂打造成了「Lifewear廣場」，分季節進行展示。在6月18日的內部展會上，迅銷會長兼社長柳井正表示，「希望從這家店開始，改變2020年代的世界服裝零售業」。

受新冠疫情影響，消費者對服裝的考慮似乎在改變。摩根大通證券的高級分析師村田大郎指出，「隨著居家辦公的普及，時裝的需求將減少」。這對功能性優異的便服佔優勢的迅銷非常有利。

村田認為，「（迅銷）追上主打時裝的Inditex的可能性越來越大」。柳井正當天也強調，「我們的目標是成為世界的中心」。

與數位技術的融合也將在東京開闢新的境界。「UNIQLO TOKYO」全球旗艦店把只在電商網站上銷售的床上用品首次放到實體店銷售。

該店還設立了使用手機製作原創T恤及提供穿搭建議的APP的專用賣場等。迅銷的集團高級執行董事木下孝浩表示，「有魅力的實體店才會使電商獲得成功」。

一方面，迅銷的競爭對手正埋頭確保市佔率。Inditex於6月10日公佈了到2021年在全球最多關閉1200家店的計劃。主要關閉小型店，配備最新技術的大型店反而會增開450家。諮詢公司羅蘭貝格日本法人的合夥人福田稔指出，「（Inditex）將加速使大型店具備供應鏈的功能」。

即使新冠疫情後的消費動向成為推動力，迅銷2020財年（截至2020年8月）的合併銷售額預期也僅為2.09兆日元。與2019財年（截至2020年1月）實際業績約為3.4兆日元的Inditex仍有超過1兆日元的差距。柳井正提到Inditex及耐吉等公司的名字，表示「希望建立引領時代的超越零售業的新業態」。

在6月19日開業的銀座新店裏，隨處可見迅銷的企業理念：「從東京銀座出發，改變服裝、改變常識、改變世界」。迅銷憑藉「東京模式」能否趕上競爭對手，變革的速度越發受到考驗。

(中時電子報)