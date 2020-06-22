柯震東繼2011年主演《那些年，我們一起追的女孩》並演唱插曲，同年推出首張個人專輯《有話直說》，此後他自覺歌聲不完美，對歌唱沒信心，甚至一直拒絕魏如萱（娃娃）的音樂邀約。不過他為了即將上映的電影《打噴嚏》開金口，發自內心演唱量身打造的主題曲〈約定一拳〉，他笑說：「這樣可以省一些電影預算！」

該曲由索尼音樂發行，於全球超過200個數位平台上架，電影MV今（22日）同步公開，自認歌喉聲線不夠好的柯震東，原本有點抗拒自己詮釋唱歌這個挑戰，直呼「壓力很大」。不過該曲歌詞意境與電影劇中角色非常貼近，柯震東表示：「拍戲時的想法能夠融合在歌聲裡。」因此決定演唱，加碼聲線演繹，讓所有的影迷可以感受到他百分之百「視聽雙重」熱血激昂感受。

柯震東與林依晨主演電影《打噴嚏》將在暑假上映。（傳影互動提供）

此外，主題曲〈約定一拳〉更找來《那些年，我們一起追的女孩》黃金組合九把刀、木村充利再度攜手打造詞曲，熱血加倍。MV搭配著電影畫面，讓影迷看到柯震東與林依晨飽滿的化學效應。該片7月15日暑假第一天正式上映。

(中時 )