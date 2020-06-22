「國民女友」祈錦鈅擁有甜美臉蛋與G罩杯好身材，因激似周子瑜而爆紅，也被稱為「G級子瑜」，本月20日適逢她25歲生日，繼高難度「美人魚」水下攝影後，她曬出「上帝視角」比基尼照，乳波蕩漾，辣照掀起一陣暴動。

祈錦鈅前陣子減少分享性感照片，然她最近迷上自由潛水，到綠島小旅行並跟攝影團隊合作拍了「水下攝影」，再度解封性感，讓粉絲得以看見一系列比基尼辣照。

6月20日適逢祈錦鈅生日，她在IG貼出一張池畔美照，照片中她手拉欄杆上岸，濕潤的長髮披散肩上、眼神迷濛，然最吸睛的，莫過深邃的事業線，她穿的淺黃比基尼幾乎包不住豐滿雙峰，讓粉絲看了好興奮。

而祈錦鈅不光是單純曬辣照，她表示曬黑了的自己，看起來比較瘦，線條也比較明顯，好處很多，呼籲別為美白塗抹太多護膚品，「化學的毒素對海洋不好，對自然也不好，希望大家一起愛護環境，你黑一下下，但是那些美好的生態得花幾十年甚至幾百年」，曬一下太陽，能吸收天然維生素D又能讓大自然健康美麗，何樂不為？

(中時電子報)