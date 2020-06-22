劉姓女子因與友人唱KTV晚歸，遭同居男友辛家豪責罵，劉女的歸密得知此事，氣得找楊蔡蓂葦、楊蔡蓂萱、林耿安、林琨胤等人助陣，衝到辛男家興師問罪，楊蔡蓂葦更持刀刺死辛男。台北地院今依殺人罪判楊蔡蓂葦16年徒刑，其餘共犯則遭判4至6月不等，均得易科罰金，可上訴。

檢方起訴指出，辛男與劉女在廈門街租房同居，今年1月27日，因劉女與友人唱KTV太晚回家，兩人引發口角，劉女打電話向黃姓閨蜜抱怨，黃女氣得帶上一起唱歌的7、8名友人，衝到辛男住處質問。

劉女見情況失控，原本不願交出家鑰匙，但楊蔡蓂葦等人仍強奪鑰匙，逐戶找到辛男的家，一見辛男就是一陣圍毆，慌亂之中楊蔡蓂葦還持刀猛刺辛男背部，致辛男重傷，送醫後仍不治。

台北地檢署依殺人罪起訴楊蔡蓂葦、楊蔡蓂萱、林耿安、林琨4人，北院審結，今判主嫌楊蔡蓂葦16年徒刑，另判蔡蓂萱獲判6月、林琨胤5月、林耿安4月，3人得易科罰金，全案仍可上訴。

(中時 )