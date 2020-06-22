香港恒生指數22日維持低檔震盪，午後一度跌逾1％，收盤前略有拉回，但表現相對疲軟。恒指22日收報24,511.34點，跌132.55點，跌幅0.54％，成交額回落至1,195億港元。個股表現方面，港交所為最強藍籌，收升3.7％至311.6港元，最高曾至312港元創歷史新高。騰訊亦創下歷史新高，上漲13.8港元，收報474.2港元，升3％。

(工商 )