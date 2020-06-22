5月失業率續升至4.07％ 近8年同月最高 16:472020/06/22 工商 于國欽 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 行政院主計總處今公布5月就業調查報告，失業率達4.07%。圖為台北車站外的街友，在廣告牆下拿著陽傘遮陽。(鄧博仁攝) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 主計總處今（22）日公布就業調查，5月失業率連續第二個月升逾4％，達到4.07％，為近8年同月最高，惟增幅已趨緩，顯示疫情對勞動市場的衝擊已經減少。 國勢普查處副處長陳惠欣表示，5月失業率由4月的4.03％升至4.07％，雖持續升高，但升幅已明顯縮小，而失業人數雖升至48.6萬人，升幅也同樣趨緩。 陳惠欣表示，從這次的調查結果顯示，疫情還是有影響勞動市場，但衝擊已經減少，惟畢業季將到來，因此6月的失業率仍值得關注。 (工商 ) #失業率 #趨緩 #勞動市場 #陳惠 #升至 也許您會感興趣 財經熱門新聞 川普對華為處處設障 日經：仍擋不住華為崛起 - 財經 散戶注意！剩3天…端午會變盤？專家洩口風 - 財經 價格太驚人！傳iPhone 12將有4G版 陸手機廠剉咧等 - 財經 陸企龍頭炸翻市場！老謝驚爆台商大危機 - 財經 大陸晶片自主找到出路 大基金投資二手半導體設備廠 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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