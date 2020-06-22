主計總處今（22）日公布就業調查，5月失業率連續第二個月升逾4％，達到4.07％，為近8年同月最高，惟增幅已趨緩，顯示疫情對勞動市場的衝擊已經減少。

國勢普查處副處長陳惠欣表示，5月失業率由4月的4.03％升至4.07％，雖持續升高，但升幅已明顯縮小，而失業人數雖升至48.6萬人，升幅也同樣趨緩。

陳惠欣表示，從這次的調查結果顯示，疫情還是有影響勞動市場，但衝擊已經減少，惟畢業季將到來，因此6月的失業率仍值得關注。

(工商 )